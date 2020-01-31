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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В ООН раскрыли вред цифровых голосовых помощников с женскими голосами

, 12:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

В ООН раскрыли вред цифровых голосовых помощников с женскими голосами
Здание ООН в Нью-Йорке, pixabay.com

Согласно последнему докладу ООН, цифровые голосовые помощники с женскими голосами усиливают гендерные предубеждения, так как пользователи начинают относиться к представительницам слабого пола как к обслуживающему персоналу. Это вызывает беспокойство самых разных организаций, пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

Чтобы не создавалось ложного впечатления, что женщины «подчинены и терпимы к плохому обращению», уже разработаны голосовые помощники с различными гендерными и расовыми идентичностями и даже бесполый Meet Q специально для людей, не определившихся со своей половой принадлежностью. Однако пока данные программы не пользуются большой популярностью.

Женские голоса и личности, используемые для голосовых помощников с искусственным интеллектом, усиливают впечатление, что женщины должны работать помощниками, и при этом быть послушными, как рабыни, считают чиновники ООН. Они уверены, что технологические компании не смогли принять защитные меры против оскорбительных или сексистских высказываний пользователей, проявив тем самым непростительную беспечность.

Ранее тот же Telegram-канал сообщил, что в Google решили продавать данные пользователей государству, и рассказал, как искусственный интеллект мешает медикам в исследовании онкологических заболеваний.

 

ДЦ

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