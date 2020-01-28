Как искусственный интеллект мешает медикам исследовать рак

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28 января 2020, 12:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Пациент на приеме у врача, uwe umstätter / globallookpress.com

Исследователи все чаще отмечают, что искусственный интеллект (ИИ) не только улучшает и дополняет работу людей, но и усугубляет их наиболее распространенные заблуждения и даже ошибки. Подобная тенденция, в частности, наблюдается в медицине, пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

В процитированной публикации говорится, что способность ИИ перерабатывать огромные объемы данных и выбирать оттуда переменные, на которые человек бы не обратил внимания, с одной стороны, может помочь диагностировать заболевания на ранней стадии. При этом, с другой стороны, иногда программа, анализируя обнаруженные «незначительные детали», приходит к ложным выводам.

Так, если ИИ получит сведения из клиники, проводящей исследования рака желудка только по вторникам, а опухолей легких по пятницам, программа будет считать, что день недели, в который сделан анализ, напрямую связан с вероятным видом злокачественных новообразований.

Ранее тот же Telegram-канал назвал развитие цифровых технологий одной из главных причин усиления социального неравенства и сообщил, что правозащитники испугались усиления контроля в интернете из-за нового британского Кодекса.