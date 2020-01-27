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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Правозащитники испугались усиления контроля в интернете из-за нового британского Кодекса

, 14:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Правозащитники испугались усиления контроля в интернете из-за нового британского Кодекса
Студентка за ноутбуком, pixabay.com

Бюро уполномоченного по вопросам информации Великобритании опубликовало новый «Кодекс по защите детей в Интернете». Кодекс состоит из 15 мер и должен вступить в силу осенью 2021 года, пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

Обнародованный документ предписывает, что интернет-компаниям важно воздерживаться от использования данных, «которые наносят ущерб физическому или психическому здоровью детей или противоречат отраслевым кодексам практики».

Впервые все сайты будут анализировать на предмет рисков появления на них контента с элементами сексуального насилия и ресурсы больше не смогут показывать материалы, содержащие «вредоносное самоповреждение».

Это новая практика для Британии, и правозащитники опасаются, что тотальный мониторинг интернета на предмет поиска «запрещенного контента» станет очередным шагом контроля над всеми материалами в сети, говорится в процитированном посте.

Ранее тот же Telegram-канал назвал развитие цифровых технологий одной из главных причин усиления социального неравенства и сообщил, что в Великобритании появилось движение «традиционных домохозяек».

 

ДЦ

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