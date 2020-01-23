Почему богатейшие люди мира становятся еще богаче, а бедные – беднее?

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23 января 2020, 12:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Бездомный на улице, FrankHoermann/SVEN SIMON / globallookpress.com

Социальное неравенство в последние годы увеличивается в мире ускоренными темпами: 26 богатейших людей планеты владеют таким же состоянием, что и беднейшие 3,8 млрд человек вместе взятые. Данная тенденция продолжает нарастать, пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

Одной из основных причин усиливающегося имущественного расслоения, как считают авторы канала, является внедрение новых цифровых технологий. Алгоритмы понемногу отбирают у людей их функционал, попутно снижая себестоимость любых экономических процессов и удешевляя стоимость труда оставшихся на рынке трудовых ресурсов работников. Маркетплейсы и агрегаторы требуют от поставщиков минимальных цен на все товары, что приводит к тотальному снижению доходов производителей при сохранении фиксированной маржинальности агрегаторов.

«Зеленые» тренды тоже усиливают безработицу и неравенство. Так, предполагается, что в ближайшие 10 лет 30% всех производимых автомобилей в Германии будут электрическими. Это, по расчетам аналитиков, оставит без работы 270 тысяч человек, занятых в производстве двигателей и трансмиссий. А если к ним прибавить еще и сотрудников предприятий смежных отраслей - к 2030 году своей работы лишатся более 400 тысяч немцев.

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