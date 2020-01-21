Аналитики предупредили о нашествии сгенерированных искусственным интеллектом ботов в интернете в 2020-м

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21 января 2020, 14:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Женщина с ноутбуком, pixabay.com

Манипуляции людьми через социальные медиа могут достигнуть невиданных масштабов в связи с удешевлением и более широким распространением новых технологий. Это генерация текста на основе искусственного интеллекта (ИИ) и чат-боты в соцсетях, пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

Уже сейчас боты способны в отдельных случаях заглушить реальные человеческие дискуссии в интернете. Но пока что это в основном «управляемые вручную» аккаунты, что существенно увеличивает себестоимость их работы. Однако, как предупреждают аналитики, 2020 год может стать первым годом, когда ботов, полностью сгенерированных и управляемых ИИ, в сети будет больше, чем реальных или даже «поддельных» людей, вместе взятых.

Это грозит обессмысливанием публичных дискуссий или, что особенно важно, политических дебатов, поскольку боты теперь способны повернуть в нужную сторону любую полемику в соцсетях, говорится в процитированном посте.

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