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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Искусственный интеллект в образовании: каких новаций ждать в недалеком будущем

, 11:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Искусственный интеллект в образовании: каких новаций ждать в недалеком будущем
Школьный учитель у доски, Vladimir Melnikov / globallookpress.com

В скором времени образование невозможно будет представить без участия искусственного интеллекта (ИИ). Он возьмет образовательный процесс под свой полный контроль, пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

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В частности, ИИ может быть репетитором. Сейчас уже существует несколько подобных приложений, благодаря которым можно в любой момент дополнительно изучить непонятную тему.

Кроме того, искусственный интеллект способен автоматизировать оценку знаний. Ожидается, что в скором будущем ИИ научится полноценно проверять письменные работы и экзаменационные задания с помощью установленных метрик и эталонов.

Также видеокамеры, оснащенные ИИ, помогут анализировать поведение учеников. Эти системы способны распознавать и оценивать, как учащиеся реагируют на разные темы и задания, говорится в процитированном посте.

 

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