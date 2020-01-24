В Британии в ответ на радикальный феминизм появилось движение «традиционных домохозяек»

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24 января 2020, 13:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Женщина на кухне, pixabay.com

В ответ на распространение радикального феминизма в Великобритании появился новый тренд - движение traditional housewife («Традиционная домохозяйка»). В топ в соцсетях вышел хэштег #tradwife, пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

Сторонницы движения придерживаются образа жизни и модели поведения домохозяйки 1950-х годов и живут только традиционными гендерными ролями.

#Tradwife демонстративно поклоняются своим мужьям, семье и дому. Они уверены, что главная и единственная цель женщины состоит в том, чтобы произвести на свет столько детей, столько позволит природа. Типичная #tradwife не работает, ходит в скромном ретро-платье, в качестве досуга предпочитает вязание и вышивание, готовит пищу по старинным рецептам.

Сторонницы движения, британские женщины-блогеры, в своих видео рассказывают о том, что такое настоящий женский образ жизни, семейный этикет и как правильно вести домашнее хозяйство. Они убеждают подписчиц вернуться в «традиционное общество» 1950-х годов.

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