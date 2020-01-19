Дочь Пескова не разделяет взгляды

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19 января 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Елизавета Пескова, Instagram

Елизавета Песков, дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заявила, что последнее время понятие «феминизм» сильно меняется. По её словам, её «раздражают мужеподобные женщины», которые кричат о своих правах на каждом шагу.

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«Феминизм в том виде, в каком он набирает свои обороты сегодня, мне категорически не нравится. Меня раздражают мужеподобные женщины, кричащие: «Сядь мужскому мнению на лицо». Я категорически против этого, но я за равенство в правах, в оплате труда», - пояснила девушка.

Лиза добавила, что, в какой-то степени, выступает за феминизм, но в первоначальном понимании этого движения. Дочь пресс-секретаря считает, что девушка не обязана зарабатывать, но могла бы, чтобы улучшить свое положение. Она отметила, что так её воспитала мама.

«... женщина должна оставаться женщиной, а мужчина мужчиной», - заключила она в интервью Forbes Digest.