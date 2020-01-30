В Google решили продавать данные пользователей правоохранителям и государству

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30 января 2020, 11:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Студентка за ноутбуком, pixabay.com

Компания Google объявила, что начнет продавать данные пользователей правоохранительным органам и другим государственным структурам. Речь идет, в том числе, о переписке, поисковых запросах, местоположении и перемещении людей, пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

Предполагается, что стоимость раскрытия сведений будет зависеть от вида запроса и составлять от 45 до 245 долларов, но для дел, связанных с угрозой жизни и безопасностью детей, сделают исключение. Обработку подобных запросов планируется оставить бесплатной.

Свое решение выставить прайс правительственным ведомствам представители Google объясняют компенсацией расходов на обработку запросов о пользователях: только в первой половине 2019 года компания получила более 75 тысяч обращений из разных стран мира, касающихся 165 тысяч учетных записей. При этом две трети запросов поступили из-за пределов США.

Ранее тот же Telegram-канал рассказал, как искусственный интеллект мешает медикам исследовать рак, и сообщил, что правозащитники испугались усиления контроля в интернете из-за нового британского Кодекса.