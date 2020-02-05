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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Эксперты назвали приложения, которые следует удалить из смартфона

, 19:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: VPNpro

Эксперты назвали приложения, которые следует удалить из смартфона
Фото: pixabay.com

Эксперты выявили более двух десятков Android-приложений, которые могут стать причиной появления вирусов на мобильном устройстве. Отмечается, что разработчиком всех программ является Shenzhen HAWK Internet.

Специалисты назвали 24 популярных приложения, которые часто запрашивают доступ к системе, подвергая риску личные данные пользователей. По их мнению, программы проявляют подозрительную активность, требуя разрешения использовать функции смартфона, которые к ним не относятся (камера, звонки, геолокация и пр.). Например, диктофон Sound Recorder зачем – то просит доступ к камере.

Эксперты считают вредоносными такие программы, как Super Cleaner, Virus Cleaner 2019, File Manager, Joy Launcher, Turbo Browser, Weather Forecast, Hi VPN, Free VPN, Candy Gallery, Calendar Lite, Super Battery, Hi Security 2019, Net Master, Puzzle Box, Private Browser, Hi VPN Pro, World Zoo, Word Crossy!, Soccer Pinball, Dig it, Laser Break, Music Roam, Word Crush и Candy Selfie Camera.

По данным специалистов, их скачали более 350 млн раз.

Ранее сообщалось, что в  сервисах Яндекса произошёл массовый сбой.

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