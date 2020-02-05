Пользователи жалуются на сбой сервисов

В среду, 5 февраля, пользователи ряда сервисов "Яндекса" пожаловались на сбой. Согласно последней информации, многие сталкиваются с трудностями при попытках получить доступ к некоторым платформам.

В пресс-службе "Яндекса" сегодня вечером подчеркнули, что специалисты компании в настоящий момент активно работают над устранением возникших сложностей. Пока не сообщается, когда экспертам удастся полностью устранить данную проблему.