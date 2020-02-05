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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Пользователи жалуются на сбой сервисов "Яндекса"

, 18:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Пользователи жалуются на сбой сервисов
Яндекс, Sergey Smirnov/Global Look Press
В среду, 5 февраля, пользователи ряда сервисов "Яндекса" пожаловались на сбой. Согласно последней информации, многие сталкиваются с трудностями при попытках получить доступ к некоторым платформам.
 
В пресс-службе "Яндекса" сегодня вечером подчеркнули, что специалисты компании в настоящий момент активно работают над устранением возникших сложностей. Пока не сообщается, когда экспертам удастся полностью устранить данную проблему.
 
К настоящему моменту информации о том, по какой причине возник сбой в работе ряда сервисов "Яндекса", не поступало.
ЕТ

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