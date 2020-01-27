В работе сервисов

//Общество 13+

27 января 2020, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Пользователи «Яндекса» сообщили о сбоях в работе некоторых сервисов компании. Об этом говорится на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным информации на сайте, неполадки в программе сервисом начались около 11.40 (мск). При этом наибольшие трудности пользователи испытывают при работе с почтой (62%), сайтом (33%) и сервисом «Яндекс.Деньги» (4%).

Ранее сообщалось, что пользователи жалуются на проблемы со входом в почтовый сервис Mail.ru. Однако компания оперативно выявила технические неполадки и устранила их. По некоторым данным, работа приложения полностью восстановлена.