Mail.ru восстановил работу почтового сервиса

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27 января 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В пресс-службе Mail.ru сообщили, что выявили технические неполадки в работе почтового сервиса и постарались оперативно восстановить работу приложения. В организации отметили, что завершат устранение проблемы в ближайшее время.

«Сегодня утром небольшой процент пользователей почты мог испытывать сложности со входом в сервис. Мы оперативно определили причины неполадок, они устраняются, и в ближайшее время сервис будет работать в штатном режиме», - уточнили представители компании.

В организации добавили, что пользовательские данные не пострадают.

По некоторым данным, работа почтового сервиса почти восстановлена, однако часть пользователей продолжает испытывать трудности с просмотром и отправкой сообщений.

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