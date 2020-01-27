В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через посылки

//Общество 13+

27 января 2020, 12:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре оценили возможность заражения новым коронавирусом через посылки из Китая. О том, существует ли угроза, рассказала руководитель ведомства Анна Попова.

«Сегодняшние данные не предполагают риска для посылок. Случаев инфицирования через предметы, которые переданы или посланы куда-то, в мире на сегодняшний день нет», - отметила она.

Также Попова добавила, что врачи уже установили, что вирус не переносит температуру свыше +40 градусов и не обладает высокой устойчивостью в окружающей среде. При этом руководитель Роспотребнадзора подчеркнула, что эта информация требует дополнительного изучения.