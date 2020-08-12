Названы условия, при которых вакцина от COVID-19 будет платной

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12 августа 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

фото: шприц, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, кандидат медицинских наук Сергей Леонов прокомментировал регистрацию отечественной вакцины против новой коронавирусной инфекции.

«Думаю, что вакцина должна быть бесплатной для всех желающих, которые хотят вакцинироваться. Вакцину специально разрабатывали, прежде всего, для наших граждан, чтобы они не болели и не умирали. Наша страна борется с коронавирусом, и будет странно, если тот, кто имеет деньги, сможет заплатить за эту борьбу и за свое благополучие, здоровье, а тот, кто не имеет денег – не сможет», - высказал он, отметив, что первыми необходимо привить медиков и пожилых граждан.

При этом он не исключает и платную вакцинацию. По его словам, «платными и достаточно дорогими» могут стать зарегистрированные на территории РФ иностранные препараты.

«Думаю, что эта вакцина, скорее всего, будет платная – фармкомпании будут зарабатывать деньги. Думаю, такая вакцина будет стоить достаточно дорого, поскольку это – сфера бизнеса», - пояснил он радио Sputnik.

Ранее в ВОЗ оценили регистрацию вакцины от коронавируса в России.