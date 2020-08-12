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В Минздраве сообщили, когда будут выпущены первые партии вакцины от коронавируса

, 10:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Минздраве сообщили, когда будут выпущены первые партии вакцины от коронавируса
вакцина от COVID-19, Xinhua

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко утром в среду, 12 августа, рассказал, когда будут выпущены первые упаковки вакцины от коронавируса нового типа, созданной российскими специалистами.

По словам Мурашко, первые партии вакцины в стране будут выпущены в течение двух недель. Производство препарата, как уточнил министр, будет в первую очередь ориентировано на внутренний рынок. Сначала упаковки с вакциной предоставят медикам.

Михаил Мурашко подчеркнул, что вакцинация от коронавирусной инфекции будет добровольной.

ЕТ

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