Главный инфекционист США сомневается в безопасности российской вакцины от COVID-19

Главный инфекционист США Энтони Фаучи усомнился в действенности и безопасности российской вакцины от коронавируса и заявил, что в его стране есть несколько вариантов препарата против заболевания.
Накануне Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Она была создана НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получила название "Спутник V".
Фаучи заявил, что обладать вакциной и доказать, что она безопасная и действенная – две разные вещи. По его словам, у США есть "полдюжины вакцин или больше". Инфекционист заметил, что если бы американская сторона "хотела рискнуть и навредить большому числу людей", то Вашингтон мог бы тоже зарегистрировать препараты.
Ученый выразил надежду на то, что россияне полностью удостоверились в безопасности вакцины. "Я очень сомневаюсь, что они это сделали", – добавил Энтони Фаучи.
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