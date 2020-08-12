В ВОЗ оценили регистрацию вакцины от коронавируса в России

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12 августа 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: вакцина, Cadu Rolim/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Представители Всемирной ионизации здравоохранения (ВОЗ) прокомментировали регистрацию отечественной вакцины против новой коронавирусной инфекции. Любая безопасная и эффективная вакцина станет всеобщим благом, пояснили технические эксперты.

«ВОЗ осведомлена о том, что вакцина от COVID-19 зарегистрирована в Государственном реестре лекарственных средств Российской Федерации, как было объявлено 11 августа. ВОЗ приветствует все достижения в области исследований и разработок вакцины против COVID-19», - отметили в ведомстве.

Эксперты призывают обеспечить «быстрый» и «равноправный» доступ к любой такой вакцине во всем мире.

При этом помощник директора действующей при ВОЗ Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Жарбас Барбоса заявил, что им нужно получить больше информации о вакцине из РФ против коронавируса с целью дальнейшей оценки препарата. По его словам, только после детального анализа всех данных они смогут рекомендовать препарат. Сейчас ведутся переговоры с российскими властями.

Ранее Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, когда будут выпущены первые партии вакцины от коронавируса.