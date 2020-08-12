В центр Минска направили колонны военной техники

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12 августа 2020, 16:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: протестующие в Белоруссии, Victor Lisitsyn/globallookpress.com

В сторону центра Минска выдвинулись несколько колонн военной техники. Отмечается, что транспортные средства выехали из микрорайона Уручье, где базируется спецназ Внутренних войск МВД Белоруссии.

В источнике говорится, что на улице были замечены две колонны грузовиков для перевозки людей, колонна техники для разрушения баррикад и легкобронированные автомобили.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости защитить граждан и конституционный строй страны.

При этом в белорусском Бресте милиционеры применили боевое оружие против оппозиции.

С 9 августа в республике возобновилась волна протестов из-за недовольства результатами выборов президента, на которых вновь победил Лукашенко.