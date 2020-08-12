Лукашенко заявил о необходимости защитить граждан

12 августа 2020, 15:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: БелТА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание, на котором обсуждаются вопросы безопасности граждан и защита конституционного строя. Об этом стало известно в среду, 12 августа.
«Понятно из ситуации, что наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти и, в частности, Советом безопасности (может, и прежде всего), является обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления», - высказал он.
Лукашенко отметил, что основную часть протестующих в республике составляют безработные и люди с криминальным прошлым. Белорусский лидер призвал граждан не «гулять по проспектам и улицам», а устроиться на работу: «Я по-хорошему прошу и предупреждаю всех».
Ранее сообщалось, что в белорусском Бресте сотрудники милиции применили боевое оружие против оппозиции.
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