Лукашенко заявил о необходимости защитить граждан

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12 августа 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: БелТА

фото: Александр Лукашенко, Kremlin Pool/globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание, на котором обсуждаются вопросы безопасности граждан и защита конституционного строя. Об этом стало известно в среду, 12 августа.

«Понятно из ситуации, что наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти и, в частности, Советом безопасности (может, и прежде всего), является обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления», - высказал он.

Лукашенко отметил, что основную часть протестующих в республике составляют безработные и люди с криминальным прошлым. Белорусский лидер призвал граждан не «гулять по проспектам и улицам», а устроиться на работу: «Я по-хорошему прошу и предупреждаю всех».

Ранее сообщалось, что в белорусском Бресте сотрудники милиции применили боевое оружие против оппозиции.