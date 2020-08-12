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Лукашенко заявил о необходимости защитить граждан

, 15:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: БелТА

Лукашенко заявил о необходимости защитить граждан
фото: Александр Лукашенко, Kremlin Pool/globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание, на котором обсуждаются вопросы безопасности граждан и защита конституционного строя. Об этом стало известно в среду, 12 августа. 

«Понятно из ситуации, что наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти и, в частности, Советом безопасности (может, и прежде всего), является обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления», - высказал он.

Лукашенко отметил, что основную часть протестующих в республике составляют безработные и люди с криминальным прошлым. Белорусский лидер призвал граждан не «гулять по проспектам и улицам», а устроиться на работу: «Я по-хорошему прошу и предупреждаю всех».

Ранее сообщалось, что в белорусском Бресте сотрудники милиции применили боевое оружие против оппозиции.

БА

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Милиционеры в белорусском Бресте применили боевое оружие против оппозиции

Милиционеры в белорусском Бресте применили боевое оружие против оппозиции

В белорусском Бресте сотрудники милиции применили боевое оружие против оппозиции. Данный факт подтвердила Ольга Чемоданова, пресс-секретарь министерства внутренних дел бывшей советской республики.

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