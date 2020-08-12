В Минске задержаны координаторы массовых протестов, которые руководили сотней людей

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12 августа 2020, 11:26 [ «Аргументы Недели» ]

Минск, 10 августа, фото: vk.com/of.belarusian

В Минске задержаны координаторы массовых беспорядков в Белоруссии. В числе задержанных, - житель белорусской столицы. Он снимал номер в гостинице «Беларусь» и оттуда управлял действиями участников несанкционированных акций.

Задержанный давал указаниям своим троим подчиненными, которые, соответственно, координировали действия сотни людей, - сообщило национальное белорусское агентство БелТА.

Протесты в разных районах Беларуси начались после оглашения результатов выборов президента 9 августа.

В среду, 12 августа, белорусская милиция задержала в районе торгового центра «Дана Молл» в Минске мужчину, который раздавал деньги протестующим. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него в рюкзаке более $10 тысяч.