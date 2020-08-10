В ЕС призвали власти Белоруссии освободить задержанных на протестах граждан

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10 августа 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: флаг ЕС, pixabay.com

Евросоюз призывает освободить всех задержанных в ходе массовых беспорядков минувшей ночью. Об этом говорится в совместном заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и еврокомиссара по расширению Оливера Варгейи.

«Ночь выборов была омрачена диспропорциональным и неприемлемым применением насилия против мирных протестующих. Как сообщается, в результате этого один гражданин погиб, многие получили ранения. Мы осуждаем насилие и призываем к немедленному освобождению всех задержанных прошлой ночью», - сказано в документе.

При этом ЕС продолжит мониторить текущую ситуацию и выстраивать отношения с Белоруссией в зависимости от ее развития в будущем.

Ранее правозащитники сообщили, что во время беспорядков в Минске погиб человек.