В ЕС призвали власти Белоруссии освободить задержанных на протестах граждан
10 августа 2020, 14:43[ «Аргументы Недели» ]
Евросоюз призывает освободить всех задержанных в ходе массовых беспорядков минувшей ночью. Об этом говорится в совместном заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и еврокомиссара по расширению Оливера Варгейи.
«Ночь выборов была омрачена диспропорциональным и неприемлемым применением насилия против мирных протестующих. Как сообщается, в результате этого один гражданин погиб, многие получили ранения. Мы осуждаем насилие и призываем к немедленному освобождению всех задержанных прошлой ночью», - сказано в документе.
При этом ЕС продолжит мониторить текущую ситуацию и выстраивать отношения с Белоруссией в зависимости от ее развития в будущем.
Ранее правозащитники сообщили, что во время беспорядков в Минске погиб человек.
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