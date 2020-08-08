Более 60 человек числятся пропавшими после взрыва в Бейруте

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8 августа 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото с места происшествия в Бейруте, Marwan Naamani/dpa/globallookpress.com

Более 60 человек числятся пропавшими без вести после мощного взрыва в порту Бейрута во вторник, 4 августа. Такие данные представлены в отчете Министерства здравоохранения Ливана.

«По-прежнему более 60 человек числятся пропавшими без вести на четвертый день после мощного взрыва в порту Бейрута, который унес жизни более 150 человек», - пояснили в ведомстве.

Кроме того, в результате происшествия повреждения получила половина зданий города, число погибших превысило 150 человек, а количество раненых несколько тысяч.

Ранее сообщалось, что судно Rhosus, доставившее в Бейрут груз аммиачной селитры, которая могла стать причиной мощного взрыва, затонуло у северной части местного порта в феврале 2018 года.