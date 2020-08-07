Россиянка раскрыла подробности взрыва в Бейруте: «Стекла впиваются мне прямо в спину»

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7 августа 2020, 20:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТРК Звезда

Фото с места происшествия в Бейруте, Marwan Naamani/dpa/globallookpress.com

Русская жительница Бейрута Людмила Аун рассказала, что происходило в ее доме в момент взрыва во вторник, 4 августа. По ее словам, сначала она увидела огромные клубы дыма, а затем, отойдя от окна, услышала мощный взрыв.

«Я вижу эту белую волну, которая несется на нас, и успеваю убежать в комнату, но стекла впиваются мне прямо в спину. Только это спасло нас. Моя дочка в этот момент находилась в ванной, дверью ей разбило лоб», - поделилась она.

Людмила добавила, что все двери в комнатах снесло взрывной волной, а стекла оказались в стенах. Они с дочерью побежали вниз по лестнице, чтобы добраться до больницы и зашить лоб, вспоминает она. Женщина отметила, что все соседи выбегали в крови - «кто-то из них не выжил, а кто-то оказался при смерти».

«У меня кровь течет, я это поняла уже в больнице, мне главное было дочь зашить. [Медик] разрывает на мне платье и начинает быстро трогать спину, отправляет на рентген. Я говорю, что не надо и как я могу занимать рентген, если я вообще хожу, просто остановите кровь. Когда мою дочь зашили, я просто ушла из больницы. Если что, я могу прийти завтра», - заключила она.

Ранее президент Ливана Мишель Аун рассказал, что следствие рассматривает несколько причин мощного взрыва в районе порта Бейрута.