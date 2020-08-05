Ужасная трагедия Ливана. Число погибших в Бейруте достигло 135 человек

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5 августа 2020, 20:24 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

4 августа вечером в Бейруте произошёл чудовищный взрыв. Сейсмологи приравнивают его к землетрясению в 4 с половиной балла. Кадры видеосъёмки напоминают нам подрыв атомного заряда. Произошедшую трагедию уже окрестили в соцсетях «Второй Хиросимой».

Гигантский столб огня, мощнейшая ударная волна и катастрофические разрушения, причинённые городу. По официальным данным, из-за взрыва погибли 135 человек. Сведения пока неточные, и обновляются каждый час. 5000 горожан серьёзно ранены и находятся сейчас под наблюдением врачей. Почти сотня из них находятся в критическом состоянии. Более 300 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. Разрушения, нанесённые столице Ливана, просто монструозные.

Местные власти пока не установили истинную причину трагедии. Считается, что взрыв произошёл из-за детонации 2700 тонн аммиачной селитры, хранившейся в портовом складе. Селитра была накануне конфискована таможенными службами Ливана. Некоторые эксперты считают, что взрыв был инициирован умышленным путём. В теракте обвиняют вооружённые силы Израиля, которые якобы могли нанести ракетный удар. Также говорилось о том, что склад возможно принадлежал радикальной группировке «Хезболла», считающейся врагом для иудеев.