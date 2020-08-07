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Президент Ливана озвучил три причины взрыва в Бейруте

, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Ливана озвучил три причины взрыва в Бейруте
Фото с места происшествия в Бейруте, Marwan Naamani/dpa/globallookpress.com

Президент Ливана Мишель Аун рассказал, что следствие рассматривает несколько причин мощного взрыва в районе порта Бейрута. Отмечается, что во вторник вечером в городе произошла детонация 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры.

«Следствие по взрыву в Бейруте изучает несколько версий, включая халатность, несчастный случай, а также внешнее воздействие», - пояснил глава государства телеканалу Al Arabiya.

Аун отметил, что есть вероятность вмешательства внешних сил через использование ракеты или бомбы. Он призывает местные власти, разобраться было ли организовано «внешнее нападение, либо в порту случился пожар».

Кроме того, Аун обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой провести аэрофотосъемку на месте происшествия. Он заявил, что никто не уйдет о правосудия.

Эксперт назвал  возможные причины взрыва в Бейруте. 

БА

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