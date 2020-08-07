Президент Ливана озвучил три причины взрыва в Бейруте
7 августа 2020, 16:48[ «Аргументы Недели» ]
Президент Ливана Мишель Аун рассказал, что следствие рассматривает несколько причин мощного взрыва в районе порта Бейрута. Отмечается, что во вторник вечером в городе произошла детонация 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры.
«Следствие по взрыву в Бейруте изучает несколько версий, включая халатность, несчастный случай, а также внешнее воздействие», - пояснил глава государства телеканалуAl Arabiya.
Аун отметил, что есть вероятность вмешательства внешних сил через использование ракеты или бомбы. Он призывает местные власти, разобраться было ли организовано «внешнее нападение, либо в порту случился пожар».
Кроме того, Аун обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой провести аэрофотосъемку на месте происшествия. Он заявил, что никто не уйдет о правосудия.
Эксперт назвал возможные причины взрыва в Бейруте.
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