Названы три возможные причины взрыва в Бейруте

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6 августа 2020, 18:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото с места происшествия в Бейруте, Xinhua/globallookpress.com

Доктор химических наук, профессор РАН, ректор Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева Александр Мажуга назвал три возможные причины мощного взрыва в районе порта Бейрута во вторник вечером.

Александр Мажуга отметил, что аммиачная селитра, или нитрат аммония, широко используется как минеральное удобрение в сельском хозяйстве или компонент промышленных взрывчатых веществ, применяющихся при добыче полезных ископаемых, при прокладке дорог и туннелей. По его словам, вещество плавится при температуре 170 градусов и разлагается с выделением тепла при температурах свыше 200 градусов. Он уточнил, что для создания промышленных взрывчатых веществ к селитре добавляют горючие компоненты – масла или дизельное топливо, а также другие добавки, повышающие ее восприимчивость к ударной волне.

«… в Бейруте рядом с аммиачной селитрой находится морская вода, которая содержит в своем составе хлорид-ионы. Хлорид-ион известен как катализатор разложения аммиачной селитры - если он попал в селитру, произойдет снижение температуры ее разложения и увеличится скорость превращения - разложения и горения», - пояснил он.

Другой причиной перехода горения во взрыв Мажуга назвал «тушение селитры водой». Он объяснил, что попадание воды на расплавленную селитру вызывает ее вспенивание и ведет к увеличению поверхности горения и росту скорости горения.

«... взрыв от искр с близлежащего склада пиротехники. Рядом с обыкновенным азотным удобрением находится склад пиротехники. Искры от сварочного аппарата хватило, чтобы вызвать пожар и взрыв на складе пиротехники, который инициировал детонацию аммиачной селитры», - предложил еще одну версию эксперт.

Напомним, что в результате происшествия многие остались без жилья, погибли 135 человек, около 5 тысяч пострадали.