Бизнесмена из Хабаровска опросили кипрские полицейские после взрыва в Ливане

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7 августа 2020, 08:21 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Полицейские Кипра разыскали проживающего в городе Лимассол выходца из Хабаровска Игоря Гречушкина (на фото) и допросили его по делу о взрыве в порту Бейрута.

Известно, что 4 августа в порту ливанской столицы взорвалась селитра, конфискованная в 2013 году с корабля Rhosus, принадлежавшего Гречушкину.

Полицейские не раскрывали детали беседы с российским бизнесменом, пишет Cyprus Mail, однако сообщили, что корабль хабарвочанина припарковался в сентябре 2013 года в Бейруте во время плавания из Грузии в Мозамбик по заказу правительства Мозамбика на нитрат аммония.

Судно было осмотрено, но в море ему выходить запретили. Владельцы вынуждены были его оставить, а кредиторы подали судебные иски. У самого Гречушкина возникли проблемы как с ливанским правительством, так и со своими заказчиками, потому что он не смог в оговоренное время доставить груз. Селитру конфисковали.

Напомним, что мощный взрыв, прогремевший в порту Бейрута, стал причиной гибели более сотни человек. Ущерб, нанесенный городу, оценивается в $3-5 млрд.