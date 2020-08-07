Сотрудник МЧС России рассказал о процессе разбора завалов после взрыва в Бейруте

Аргументы Недели → В мире 13+

7 августа 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

последствия взрыва в Бейруте, XinHua

Спасатель МЧС Андрей Нижников, который вместе с коллегами разбирает завалы после взрыва в Бейруте, рассказал о данном процессе. По его словам, российские спасатели подготовлены к подобным ЧС.

Андрей Нижников заявил, что им "работается нормально", спасатели не испытывают особых проблем. Сотрудник МЧС подчеркнул, что они с коллегами действуют согласно поставленной задаче. Первостепенной целью специалистов является поиск полостей, в которых могут находиться живые люди. Параллельно проводятся работы по извлечению погибших.

По словам Нижникова, российские спасатели сотрудничают с французскими и ливанскими коллегами, оказывают друг другу помощь и делятся информацией. "Очень продуктивно работаем", – подчеркнул он.

Напомним, разрушительный взрыв прогремел в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана в минувший вторник. Взрывная волна уничтожила и повредила десятки домов и автомобилей. Погибли 154 человека, около пяти тысяч граждан получили ранения.