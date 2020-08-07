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Химик рассказал, почему могла сдетонировать селитра в Бейруте и причем тут мука

, 08:44 [ «Аргументы Недели» ]

Химик рассказал, почему могла сдетонировать селитра в Бейруте и причем тут мука
Бейрут. Фото: globallookpress.com

В Бейруте заявили, что причиной взрыва в порту стало неправильное хранение аммиачной селитры. Химик Алексей Бобровский рассказал, действительно ли вещество является настолько опасным и могло ли оно оказаться причиной взрыва.

Бобровский отметил, что селитра при определенных условиях действительно может сдетонировать. Также он добавил, что, помимо сельскохозяйственных целей, селитру применяют при изготовлении взрывчатки, передает Мир24. Специалист подчеркнул, что после взрыва вещество распадается на водяной пар и азот и не вызывает отравления.

Также химик рассказал, могла ли хранящаяся рядом мука усилить взрыв. «Пыль муки является аналогом боеприпасов объемного взрыва, когда распыляется нечто в воздухе, это поджигается, наблюдается детонация. Возможна ситуация, когда пыль муки из-за ничтожного электростатического разряда могла сама сдетонировать и вызвать детонацию селитры», - объяснил он.

АБ

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