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NYT описал судьбу судна, селитра с которого взорвалась в Бейруте

, 10:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: New York Times

NYT описал судьбу судна, селитра с которого взорвалась в Бейруте
Фото с места происшествия в Бейруте,Georgia Pfleiderer/dpa/globallookpress.com

СМИ со ссылкой на данные о перемещении кораблей и анализ снимков со спутников сообщили, что судно Rhosus, доставившее в Бейрут груз аммиачной селитры, которая могла стать причиной мощного взрыва, затонуло у северной части местного порта в феврале 2018 года.

Rhosus отправился в свое последнее путешествие из грузинского Батуми в сентябре 2013 года. При этом судно направлялось в Мозамбик, но вынуждено было сделать незапланированную остановку в Бейруте, чтобы забрать дополнительный груз для доставки в Иорданию. Однако в порту назначения администрация обнаружила многочисленные недостатки и конфисковала судно с членами экипажа на борту. В 2014 году их отпустили, но судно оставили брошенным, а 2750 тонн аммиачной селитры ливанские власти поместили в портовый склад.

Позже Rhosus передвинули на 300 метров от места стоянки, чтобы не мешать движению кораблей, а через три года - в феврале 2018 года - судно пошло ко дну.

Ранее президент Ливана Мишель Аун рассказал, что следствие рассматривает несколько причин мощного взрыва в районе порта Бейрута. 

БА

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