Талибы отреагировали на статью о «сговоре» с Россией против США

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8 августа 2020, 08:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: газета, pixabay.com

Официальный представитель политического офиса радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) Сухейль Шахин прокомментировал опубликованную в июне в New York Times статью о «сговоре» российской разведки с талибами о вознаграждении за нападение на американских солдат в Афганистане.

«Они [противники мирного процесса] хотят навредить ему, ставят палки в колеса … В этих публикациях нет ничего, что имеет отношение к реальности, это просто кампания против мирного процесса», - высказал он.

Шахин отметил, что эта «ошибочная и безосновательная информация была передана кабульским департаментом национальной безопасности некоторым американским и европейским журналистам», чтобы «саботировать» процесс мирного урегулирования.

Напомним, что после публикации газета The New York Times предоставила доказательства. Однако разведка США и президент Дональд Трамп опровергли данную информацию.

Кроме того, на статью о «сговоре» России с талибами также отреагировали в Кремле.