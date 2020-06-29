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В Кремле отреагировали на публикацию о «сговоре» России с талибами

, 14:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Кремле отреагировали на публикацию о «сговоре» России с талибами
фото: Красная площадь, pixabay.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал опубликованную в издании «The New York Times» статью о том, что российская разведка «предлагала» боевикам радикального движения «Талибан» вознаграждения за нападение на американских солдат в Афганистане.

«Если в Соединенных Штатах Америки специальные службы продолжают быть подотчетными президенту, то тогда я предлагаю ориентироваться на соответствующие заявления президента Трампа», - пояснил он.

Песков сожалеет, что последние годы «крупнейшие» и «уважаемые» мировые СМИ все чаще публикуют «абсолютные утки», тем самым теряя свой престиж и высокое реноме. По его словам, Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали тему «сговора» в 2020 году.

Ранее разведка США разъяснила информацию о «сговоре» России с талибами. 

При этом спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что пока РФ «отыгрывается на их войсках», Трамп «игнорирует любые обвинения» в ее адрес.

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