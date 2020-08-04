Лукашенко ввязался в хитрую игру Путина?

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4 августа 2020, 23:14 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Путин и Лукашенко на фото пресс-службы Кремля

Действия Лукашенко похожи на часть какого-то хитрого плана. Прицепился к нелепейшему поводу, раздул из мухи слона. А главное, не слышно очень пикантного вопроса, который ставит под сомнение истинность реального перевода отношений России и Белоруссии в разряд партнерских.



Лукашенко заявил, что Кремль поменял братские отношения на партнерские. При этом он оговорился, что считает Россию ближайшим союзником Белоруссии. Ни о какой смене качества отношений с Минском в России слыхом не слыхивали. Наоборот, Белоруссия себя ведет так, как будто, это она поменяла дружбу на партнёрство.

Впрочем, все это очень похоже на хитрую игру. События последнего года разивались по интересному сценарию. Прошлой осенью Лукашенко неожиданно начал ездить в Европу. Он объехал несколько стран. Там сумел договориться о неких визовых послаблениях для белорусов.

Этот вояж казался непонятным и странным. Но все объяснялось патовой ситуацией, в которую попал Минск. Москва решила поприжать его финансовые аппетиты. У белорусских властей возникли проблемы с получением кредита в РФ.

Лукашенко сумел «утолить голод» в Китае. Китайцы денег дали. Но взамен они вломились в белорусскую экономику, как слон в посудную лавку и начали вытеснять белорусского производителя. Поездка в Европу прошлой осенью казалась своеобразным шантажом.

А потом началась эпопея по согласованию договоров о настоящем союзном государстве. Этот проект в конце девяностых придумал сам Лукашенко. Между правительствами России и Белоруссии начались активные споры. Никак не могли согласовать дорожные карты. Потом в мире наступил коронавирус, и тема союзного государства ушла в тень.

Все это время отношения России и Белоруссии не омрачались никакими скандалами. А потом вдруг белорусы накрыли группу. Она направлялась на Ближний Восток, но Лукашенко вдруг заявил, что бойцы присланы то ли для совершения террактов, то ли для смуты, то ли еще для чего.

Дальше события начали развиваться по нарастающей. К границе с РФ подтянуты войска. Вроде как Минск начал проводить учения.

Эта нелепица начинает складываться в пазл после вопроса: а что с контактной группой? Если Белоруссия решила действительно разорвать братские отношения, то почему так не считают в Москве? Почему никто не говорит о переносе места проведения переговоров по Донбассу, например, в Москву или в Ростов?

Почему Жириновский и остальные политики высказываются так осторожно? Может быть, они в курсе того, что не известно другим? Или может быть, они догадываются, что все это какая-то ерунда, шитая белыми нитками? Может быть, никакого разрыва отношений и нет? А есть пьеса, которая разыгрывается прямо сейчас?

Путин очень опытный стратег на международной арене. Белоруссия слишком сильно интегрирована с Россией, чтобы безболезненно разорвать братские связи. Это базис всей истории, который Белоруссия не может разрушить. Это будет означать крах белорусской экономики с последующим крахом самого Лукашенко.

Можно предположить, что Лукашенко решил уйти на покой. Поэтому он мог поехать в прошлом году договариваться с Европой, чтобы та ему дала спокойно уйти на пенсию. Но тут есть риск. Как только Лукашенко уйдет с поста главы государства, он не может гарантировать, что сменщик не начнет искать его деньги. А Лукашенко богатый человек. Возможно, он шутил, но во время одной встречи с белорусскими фермерами, глава Белоруссии сказал, что может запросто купить корову.

«Я богатый человек», — сказал Лукашенко тогда.

Кто может гарантировать «богатому человеку», что сменщик не захочет завести на него уголовное дело? Конечно, же Белоруссия демократическая страна, в которой закон на первом месте. Никто не спорит. Лукашенко может гарантировать, что сменщик не окажется диктатором, который тут же подомнет под себя силовые структуры? Скорее всего, нет.

Единственное место, где Лукашенко может спокойно отдохнуть на пенсии — Россия. Здесь точно никто не будет интересоваться происхождением денег. Их никто не заблокирует. Европа наоборот, общиплет Лукашенко, как липку. Старый свет попросту заберет у него все деньги. И пример Березовского еще свеж и тому подтверждение.

Еще больше вопросов возникает про этот скандал на ровном месте. Белорусы вдруг задержали группу из 33 человек. Утверждается, что они планировали то теракт, то беспорядки. Группа из 33 человек способна только организовать бучу вокруг себя. Белоруссия не Украина. У Минска достаточно мощная армия и достаточно сильный президент. И все версии любой опасности задержанной группы выглядят настолько нелепыми, что их может позволить себе только Трамп. Но Лукашенко...Серьезный взрослый человек. Очень опытный политик.

Учения на границе с Россией. А кто сказал, что они, вообще, есть? По территории Белоруссии прогнали колонну техники. Больше никаких подтверждений учений нет. Есть просто колонна техники, которая куда-то направляется в Витебской области.

Все это очень похоже на спектакль. И в этом спектакле разыгрывается картинка разрыва отношений между Россией и Белоруссией. Пока точно неизвестно, кто главный зритель. Но он точно не в России.

А история может быть такой. Путин держит очень серьезную партию в политическом противостоянии с Соединенными Штатами. И Александр Григорьевич стал важным игроком в этой партии. Никто в Европе не поверил в то, что Лукашенко после стольких лет вдруг решил поменять вектор своей политики. Хотя бы потому, что Белоруссия в случае предательства тут же потеряет импорт. Она разорвет экономические отношения с Россией. Но замены им на Западе нет. И вряд ли предвидится. Европейские страны умеют защищать своего производителя, и вряд ли, просто так пустят белорусские товары на рынок. Да и не настолько они конкурентноспособны в Европе. Это в России белорусский товар стал брендом. А в Европе знают свои бренды.

Европа не могла поверить в то, что Лукашенко прибыл к ним с настоящим предложением. Но отпустить его просто так не могла. Это понятно потому, что без подарка президента Белоруссии она не отпустила. Подарок этот бесплатный. Конечно, его назвали «облегчением визового режима». Но на самом деле, Европа удешевила стоимость визы для белорусов. Кроме того, им сократили срок рассмотрения виз.

Саму Европу это ни к чему не обязывает. Но там могли посчитать, что это «облегчение визового режима» посадит самого Лукашенко на крючок. Мол, граждане привыкнут к этому прянику. Если что, им можно шантажировать.

На самом деле, это скорее показало автору пьесы, что Европа купилась на этот вояж Александра Григорьевича. Весь этот год Путин и Лукашенко старательно показывали охлаждение отношений. В конце концов, в Белоруссии и вовсе был разыгран спектакль.

В России понимают, что он выглядит глупым и нелепым. Поэтому такая вялая риторика у публичных политиков. Но на Западе этого могут не понимать. Там все выглядит, как Лукашенко разругался с Путиным.

Американские СМИ рассказали, что в августе президент России готовит какой-то сюрприз странам Запада. Между прочим, на календаре август. Игра началась. Если следующий акт этой пьесы начнется в Германии, то может сложиться весьма интересный пазл, в котором Берлин может поменяться с Вашингтоном местами на мировой политической арене.