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В Белоруссии назвали дату обращения Лукашенко с посланием к народу

, 18:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Белоруссии назвали дату обращения Лукашенко с посланием к народу
Александр Лукашенко, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Белорусский президент Александр Лукашенко обратится с посланием к своему народу и национальному собранию 4 августа. Дату обращения Лукашенко к белорусскому населению назвала пресс-секретарь президена Беларуси Наталья Эйсмонт.

Эйсмонт подчеркнула, что «никаких переносов нет». Пресс-секретарь белорусского лидера рассказала, что 3 августа обе палаты парламента страны откроют сессии, и на них депутаты и сенаторы решат процессуальные вопросы и рассмотрят текущую повестку дня, - информируют СМИ Беларуси.

По ее словам,  «на следующий день, 4 августа, как и запланировано, с посланием к народу и национальному собранию обратится глава государства».

В Белоруссии на 9 августа запланированы выборы президента. Накануне президентских выборов в Белоруссии Андрей Суздальцев, политолог, эксперт по постсоветскому пространству, рассказал "Аргументам Недели"  о перспективах политического и экономического развития республики, что будет происходить, если Александр Лукашенко подтвердит свое президентство в очередной раз, и какой президент необходим Белоруссии, чтобы населению жилось хорошо. 

У  Лукашенко, возможно, обнаружили злокачественное новообразование. Об этом в своем Telegram-канале рассказал Владислав Рогимов, отечественный политтехнолог.

Одним из сценариев развития ситуации в Белоруссии после выборов 9 августа может стать повторение украинских событий 2014 года, когда был свергнут президент страны Виктор Янукович, считает Дмитрий Гордон - киевский журналист.

ИЧ

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