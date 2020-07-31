Александр Лукашенко напишет себе любой результат

Аргументы Недели → Интервью 13+

31 июля 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели», Ирина Толмачева, Руководитель исследовательской группы ИД «Аргументы недели» ]

Андрей Суздальцев, политолог

Накануне президентских выборов в Белоруссии Андрей Суздальцев, политолог, эксперт по постсоветскому пространству, рассказал "Аргументам Недели" о перспективах политического и экономического развития республики, что будет происходить, если Александр Лукашенко подтвердит свое президентство в очередной раз, и какой президент необходим Белоруссии, чтобы населению жилось хорошо.

- В чем сила, и в чем слабость Александра Лукашенко?

- Александр Лукашенко - это, в первую очередь, реакция на распад советского союза. Он так и избирался, обещая восстановить советское состояние – стабильность. Он говорил, что запустит заводы, так как заводы сразу встали, когда остались без поставок российского сырья и комплектующих. Это был 1994 год. И Лукашенко тогда утверждал, что все будет так, как было, что всё вернется. Почему в России это было невозможно? Потому что в России этот период был жив в памяти людей. Это был дефицит, нищета, отсутствие дорог и нормального здравоохранения, почти голодуха, карточки. Белоруссия была второго уровня снабжения в СССР, когда самый лучший уровень был у Прибалтики, Москвы и Петербурга. Потом шла Украина и Белоруссия, Закавказье, центральная Азия и уже в последнюю очередь Россия, где даже в центральной полосе не было в магазинах даже маргарина. Но эта ситуация понималась так, что русские лентяи, лодыри и пьяницы, а белорусы и другие граждане СССР - труженики, если у них в магазинах всё есть. И это всё было, действительно, и тут это всё стало исчезать. И вот на этой реакции надо было, чтобы все вернулось, Александр Лукашенко избирался.

Он шел, опираясь на человеческий инстинкт. Когда он избрался, то стал народным президентом, но при этом стал суетиться, и сразу стало понятно, что он занимается только собой. Ему очень понравилось быть президентом, и он быстро стал менять конституцию под себя, аннулировать предыдущие сроки, и так далее. Он решил остаться навсегда. На чем была основана его уверенность? Он считал, что живет в формате национально-провинциального подхода. Это вечное недовольство Москвой. И он из этого варианта не вышел. Он так и остался - дайте, подайте, добавки… Вот как он был во главе совхоза и ездил в райком добиваться чего-то, то и здесь, будучи президентом, он так же действовал. Плюс бытовой национализм, который в Белоруссии вполне развит, как и на Украине. Вот на этих байках, что белорусы самые лучшие и работящие, он играл, и еще на том, что все им должны, и что Россия должна. Здесь интересная такая манера, очень выгодная манера, когда глава государства что-то сделать не может, он убеждает, что внешние силы должны и обязаны, но не хотят. Так он снимает с себя ответственность. Вот на этом он играл постоянно, натравливал на Россию, утверждая, что Россия не поставила, Россия не додала. Интеграция с Россией была построена на том, что Россия что-то даст. Это не скрывалось. Этот иждивенческий подход, который укоренился еще со времен советского союза, стоял во главе белорусского государства. Так была сформирована национальная модель экономического развития Белоруссии.

Какие в ней были пункты? Максимально открытый доступ к российским топливным ресурсам – нефти и газу. Максимально открытый доступ к российскому рынку и кредитам. При этом закрытый белорусский рынок: он маленький, его надо беречь. И Лукашенко представлялся как обеспечительно-деловой хозяин. Страна крестьянская. Численность горожан была мизерная. Поэтому человек из села – это был свой человек. В принципе, Лукашенко все годы занимался сельским хозяйством, но в советском формате. Агрогородки, фермы, укреплять хозяйство… Вот в этом сила Лукашенко, вроде как, народная, и этим он выигрывал. Он до сих пор живет в своем масштабе и не понимает, что уже двадцать первый век, и что народ поменялся. Прошло двадцать шесть лет. Почти два поколения выросло уже. Много таких, которые родились при Лукашенко, и уже детей имеют, а он все у власти и в том же формате разговаривает с народом, хотя тех, кто его слушает, давно уже не стало. И в этом уже его слабость.

-Сейчас в Минске и других населенных пунктах Белоруссии проходят предвыборные митинги против Лукашенко и в поддержку оппозиционных политических лидеров, которых Лукашенко физически изолировал, купировал любые их политические действия. Как относится российская власть к этим процессам?

Власть российская нейтральна и очень внимательно наблюдает. Во-первых, в Москве твердо считают, что Лукашенко напишет себе любой результат. Во-вторых, Москва делает ставку на то, что в Белоруссии очень боязливый народ. Белорусы будут смотреть, кто пойдет первый, и они пристроятся, если почувствуют, что их победа впереди. Лукашенко объявит свой дикий результат, и Москва считает, что он удержится. Но если народ выступит против, то Москва признает новую власть. Потому что Москва не признала то, что говорила власть Армении, когда на улицы вышел армянский народ. Москва не пойдет против народа, а в Армении вышел весь народ. Не было цветной революции. Это была бархатная революция. Это не был организованный Майдан. Это было народное выступление. В Белоруссии Москва не пошла бы против народа. Она признала бы новую власть, как бы ей не нравился Лукашенко.

- То есть, вы уверены, что Лукашенко «нарисует» удобные для себя результаты выборов. И что будет происходить дальше?

- Да, «нарисует» и будет биться до последнего, чтобы остаться, а дальше могут произойти совершенно другие вещи. Может быть взрыв. Может быть разойдутся тихонечко, но начнут по белорусской традиции партизанить, забастовки разные устраивать. Лукашенко совершил ошибку. Он настолько был уверен, что это болото осталось прежним, колхозным при батьке, что он прозевал, когда в апреле месяце сознание белорусов перещелкнуло. И сейчас он не видит, что народ от него отказался. Это же понимает все его окружение. Остановить эту волну можно только силой.

И тут еще одна проблема получается. Она внешняя и внутренняя. Если он будет останавливать протесты силой, он объективно попадает под влияние силовиков. Они ему принесут победу – формальную власть. Но хунта нигде долго не держится. Это первый момент. И второй момент: тут вопрос к Москве обращается. Что в Москве? Москва прекрасно понимает, что Лукашенко теперь просто фальшивка, что это липовая власть, и есть такая точка зрения, что Москва тогда все политические и экономические вопросы с ним решит очень быстро, потому что Лукашенко на все будет согласен. Он всё подпишет. Я всегда говорю: ребята, а зачем? Он долго все равно не высидит. Если он все подпишет, то мы сделаем то, что весь народ Белоруссии обернется против нас, против России. А для него шанс! Он несчастный. Москва его вынудила. Поэтому России нужен человек, который реально избран трудоспособным большинством. Но надо понимать, что Белоруссия старой уже не будет. Лукашенко – народный президент! Этого нет давно. Все плюются, проклинают его, считают исчадием ада. Во многом он сам постарался: двадцать шесть лет мозги полоскал, дворцы понастроил, обзавелся резиденциями, авиапарком из Боингов в нищей стране, из которой люди уезжают на заработки.

- Какая политическая судьба Светланы Тихановской, кандидата в президенты Белоруссии?

- Из списка кандидатов все сильные исключены. Вокруг остались городские сумасшедшие. Специально. В авторитарном режиме оппозиция всегда сохраняется. Она существует, потому что нужна, чтобы показывать, что президент народно избранный в борьбе с лилипутами. Лукашенко пытается сильных уничтожить. Остались мизерные, а протестное голосование сохранилось. И чем оно страшно? Вы видели протестное голосование в Украине год назад. Называется, кого угодно, только не Пётр Порошенко, хоть клоуна. Вот клоуна и избрали. В данном случае, Светлана Тихановская – это никто совершенно. Не политик. Домохозяйка, при всем уважении к этому статусу. И народ за нее будет голосовать, но, естественно, победу у нее заберут, конечно. Она всё понимает. Она националистична умеренно. Конечно, она не видит союзного государства. Но Лукашенко-то власть не отдаст! Тут он сильно играет. Одно дело, когда он приписывал двадцать-тридцать процентов к реальному рейтингу президента, и то народ возмущался, чувствовал, что это подделка. А сейчас он приписывает шестьдесят-семьдесят процентов голосов! Но мы должны понимать, что все равно сохраняет свою силу политическая формула власти в Белоруссии. Она звучит очень просто. Это экономическая и политическая зависимость республики от Москвы, и тот человек, который решает проблемы республики в Москве, тот и имеет лицензию на власть в Белоруссии.

Лукашенко двадцать с лишним лет решал эту проблему в Москве, и он у власти. Там такой негласный договорчик: ты нам деньги даешь, ты нас кормишь, а мы считаем тебя президентом. Но когда это стало разваливаться с 2016 года, этот договорчик стал проваливаться. Все вдруг поняли, что Лукашенко еще посидит, а интеграция с Россией при Лукашенко не возможна. Он двадцать шесть лет обманывает с интеграцией, и дальше хочет обманывать. Все всё поняли, и поняли, что надо как-то искать замену. Отсюда и возникли Виктор Бабарико и Валерий Цепкало. Народ, общество, правящие круги, политический класс их подтолкнул: «Что-то Лукашенко не справляется! Давайте других». Лукашенко понял, что его кидают, и свои же кидают. Поэтому он так зверски в тюрьму бросает возможных оппонентов в борьбе за власть. Я не исключаю, что в день выборов девятого августа будут провокации. Я даже подозреваю, что по традиции, провокации будут объявлены руками Москвы, естественно. Что удивительно, союзник наш объявляет, что Москва вечный враг. Это феноменально! Дайте ресурсы, дайте это, дайте то, и тут же проклинается Москва. Это феноменально! И Россия это терпит годами!

- Какой президент Белоруссии нужен России?

- России нужен легитимный президент. Нам не нужен пророссийский президент. Нам нужен легитимный, поддерживающий население, переизбираемый регулярно президент, с которым можно договариваться, и чтобы эти договоренности были подкреплены волей народа. Тогда они будут на века, а не то, что дайте нам лишние два миллиарда долларов, и мы в доску ваши, а не дадите, мы пойдем на Запад.

- Что должен делать президент Белоруссии, чтобы белорусам было хорошо?

- Светлана Тихановская, повторяю, это протестное голосование, и если будет честный подсчет, то она выиграет в первом же туре. Первое, что должен будет сделать избранный президент, это освободить политзаключенных. Сейчас это двести человек. Потом она, конечно, поедет в Москву, и, учитывая общую зависимость и влияние российской экономики на белорусскую, то, конечно, кто бы ни был избран белорусами, первый его визит будет в Москву. Договорятся там они? В чем-то договорятся. Во-первых, Россия принципиально заинтересована в существовании Белорусского государства. Конечно, есть люди в России, которые считают, что надо объединять Россию и Белоруссию в одну страну, но это пока не получается, а нам нужна такая подушка между Россией и Польшей. Мы всегда помогали Белоруссии. До Лукашенко, при Лукашенко, и после Лукашенко будем помогать. Эта помощь будет оказана. Дальше будет оказана помощь как молодому президенту, которому надо закрепиться. Небольшая, но будет оказана, а потом начнется торг и реальный разговор, зачистка всех авгиевых конюшен. Белоруссии в любом случае будет тяжело. Ей тяжело будет и с Лукашенко, и без Лукашенко, потому что они завязли в иждивенческом формате своего существования. Если они хотят сохранить свою страну, надо это все менять. России нужна близкая, пускай не союзная, но дружественная страна, которая нас поддерживает в чем-то, в чем-то, может быть, не поддерживает, но, во всяком случае, которую мы чувствуем, что эта страна нам не чужая и народ нам близкий. И это минимально. Но, к сожалению, мы получим сейчас стопроцентный белорусский кризис. Потому что, учитывая, что там перещёлкнуло в сознании населения, они «победу» Лукашенко не признают. Они, может, не выйдут полноценно на улицу, но они будут, просто-напросто, саботировать всё.