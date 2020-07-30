Задержанных под Минском россиян и одного белоруса заподозрили в подготовке терактов
30 июля 2020, 10:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Госсекретарь Совбеза Белоруссии Анатолий Равков сообщил, что в отношении задержанных под Минском 32 россиян и одного гражданина республики возбуждено уголовное дело о подготовке терактов.
«33 задержаны, еще до 200 находятся на территории Беларуси. По оперативной информации идет поиск, это как иголка в стогу сена», - пояснил он.
Равков отметил, что задержанные «начали давать показания».
Ранее анонимный представитель группы «А» КГБ Белоруссии, которая проводила задержание, заявил, что «отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству и также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах страны».
Равков уже говорил, что МИД республики пригласит послов РФ и Украины для дачи пояснений по делу.
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