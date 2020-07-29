В МИД Белоруссии вызовут посла Украины и РФ из-за задержания россиян
29 июля 2020, 21:08[ «Аргументы Недели» ]
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сообщил, что МИД республики пригласит послов РФ и Украины для дачи пояснений по делу, связанному с задержанием 32 российских граждан.
«На сегодняшний день главой государства поставлен ряд задач для элементов системы обеспечения национальной безопасности … это будет работа министерства иностранных дел по отправке запросов и приглашению послов и Российской Федерации и Украины для дачи каких-то пояснений и для обсуждения этих вопросов. Потому что уже сейчас, по имеющейся информации, по результатам опросов этих людей, в пределах 14 человек – это те люди, которые проходили по программе учета людей, которые были зафиксированы в Донбассе», - пояснил он в эфире телеканала СТВ.
Ранее сообщалось, что посольство России в Белоруссии получило официальное уведомление о задержании россиян в Минске.
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