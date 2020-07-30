КГБ Белоруссии: Задержанные россияне могли работать в силовых ведомствах России

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30 июля 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: флаг Белоруссии, Sergey Kovalev/globallookpress.com

Задержанные под Минские члены Частной военной компании (ЧВК) «Вагнера» упомянули о прошлой работе в российских силовых структурах. Об этом сообщил анонимный представитель группы «А» КГБ Белоруссии, которая проводила задержание.

«В момент задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству и также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России как основанию непривлечения их к административной и уголовной ответственности», - уточнил он в новостном сюжете на телеканале «Беларусь 1». Его голос был специально изменен, а лицо закрыто балаклавой.

Он отметил, что при задержании граждане реагировали на все спокойно, не оказывали сопротивления. По его словам, в их поведении чувствовался профессионализм: «Видно, опыт подсказывает, что бывает, когда силы неравны». Собеседник добавил, что оперативно-боевое мероприятие планировалось и проводилось с учетом подтвержденной информации о наличии «реального опыта участия в локальных вооруженных конфликтах у подозреваемых лиц». В сюжете поочередно представили паспорта с лицами задержанных.

Белорусский государственный телеканал показал видео задержания «российских боевиков ЧВК».

Напомним, что посольство РФ в Белоруссии получило от МИД республики официальное уведомление о задержании 32 россиян.