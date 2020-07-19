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В чешском аналитическом центре опровергли связь с cоветником гендиректора "Роскосмоса" Иваном Сафроновым

, 15:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

В чешском аналитическом центре опровергли связь с cоветником гендиректора
Иван Сафронов, фото: twitter.com/kommersant

"Центр безопасности анализа и предотвращения" (СВАР), который возглавляет знакомый обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова, не занимался подготовкой материалов для властей Чехии и никак не связан с российским журналистом. Об этом заявил PR-менеджер центра Игорь Суворов.

Арестованного 7 июля советника гендиректора госкорпорации, бывшего спецкора газет "КоммерсантЪ" и "Ведомости" Ивана Сафронова обвиняют в работе на разведку Чешской Республики. По версии ФСБ, он был завербован в 2012 году, а в 2017 получил задание от чехов.

По словам Суворова, Центр СВАР не подготавливал никаких отчетов или материалов для государственных органов Чехии. Этим могут заниматься более авторитетные центры, но не СВАР, где, в основном, публикуют свои тексты студенты или выпускники политических наук".

Он подчеркнул, что вся деятельность центра находит отражение в открытом доступе на сайте cbap.cz, среди подготовленных им работ "нет ни одной заметки о подготовке специализированных докладов по поставкам российского вооружения в страны Ближнего Востока и Африки".

"Российские СМИ занимаются охотой на ведьм, строят отторженные от реальности догадки о связи господина Лариша с чешскими спецслужбами", - добавил PR-менеджер CBAP.

Ранее российское издание "Проект" опубликовало материал о бывшем корреспонденте газеты Lidove noviny и эксперте по постсоветским и балканским странам Мартине Ларише, предположив, что обвинение Сафронова в связях с чешской спецслужбой может строиться на его открытой дружбе с Ларишем.

Следствие предъявило Сафронову обвинение в госизмене, сообщил его адвокат Иван Павлов. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Сейчас спецслужбы Чехии играют роль младшего партнёра в НАТО.  "Аргументы недели" писали, как спецслужбы Чехии работают на американцев.

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