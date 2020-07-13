Сафронову предъявили официальное обвинение в госизмене. Иван так и не понял, кем был завербован

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13 июля 2020, 16:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Иван Сафронов, фото: twitter.com/kommersant

Следствие предъявило советнику "Роскосмоса", бывшему журналисту "Коммерсанта" Ивану Сафронову обвинение в госизмене, сообщил его адвокат Иван Павлов. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Сафронов свою вину отрицает и связывает преследование со своей журналистской деятельностью. "Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Неясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время", — добавил Павлов.

У СИЗО Лефортово полиция задержала 11 человек на пикете в защиту Сафронова. У следственного изолятора находятся около 50 журналистов различных изданий. Они требуют, чтобы дело Сафронова было открытым.

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября. ФСБ заподозрила его в работе на спецслужбу одной из стран НАТО.

Адвокат Ивана Сафронова рассказал, что в деле есть два заключения экспертов. Они подтверждают секретность переданных его подзащитным данных.