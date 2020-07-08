Адвокат Сафронова расказал об экспертизах в его деле

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8 июля 2020, 21:14 [ «Аргументы Недели» ]

ФСБ, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Адвокат Ивана Сафронова, арестованного по подозрению в госизмене, рассказал, что в деле есть два заключения экспертов. Они подтверждают секретность переданных его подзащитным данных.

Одно заключение датировано сентябрем 2019 года, второе - маем 2020 года, сообщил Иван Павлов.

«В деле, как мы смогли понять в ходе рассмотрения ходатайства следствия об избрании Сафронову меры пресечения, есть два заключения специалистов – Министерства обороны России и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, которые, если доверять позиции следствия, пришли к выводу, что передаваемые нашим подзащитным данные содержали гостайну», – сказал Павлов.

Адвокат Сафронова считает, что ФСБ пытается доказать отсутствие связи между госизменой и его журналистской деятельностью. Павлов предполагает, что возможен допрос ближайшего журналистского окружения Сафронова.

Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы, которые передавали информацию США, сообщил адвокат Иван Павлов. Военные эксперты оценили подозрения следствия.