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Военные эксперты прокомментировали подозрения в адрес Сафронова в работе на спецслужбы Чехии

, 15:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Взгляд"

Военные эксперты прокомментировали подозрения в адрес Сафронова в работе на спецслужбы Чехии
Иван Сафронов, фото: twitter.com/kommersant

Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы, которые передавали информацию США, сообщил адвокат Иван Павлов. Военные эксперты оценили подозрения следствия.

Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский сомневается, что Прага заказывала какую-либо секретную информацию, поскольку ее не интересуют темы Африки и Ближнего Востока. Он считает, что здесь работала спецслужба страны с гораздо большими разведывательными возможностями. 

С ним согласен член Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко. По его словам, если у Чехии, Прибалтики, Польши налаживаются связи с интересными источниками в России, значит в дальнейшем работа будет проходить под руководством США. "Французы, британцы и немцы работают немного иначе", – отметил он.

Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене на два месяца. Он будет находиться под стражей до 6 сентября. Защита намерена обжаловать это решение.

НС

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