Советник главы

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7 июля 2020, 22:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

суд, фото: pixabay.com

Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене на два месяца. Он будет находиться под стражей до 6 сентября. Защита намерена обжаловать это решение.

Заседание суда проходило в закрытом режиме, так как материалы дела содержат секретные сведения. Слушателей допустили лишь до оглашения резолютивной части постановления.

"Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Сафронову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок один месяц и 30 суток", - огласил постановление судья Сергей Рябцев.

Напомним, советника "Роскосмоса" и бывшего журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова подозревают в государственной измене. В ФСБ считают, что он собирал и передавал представителям спецслужб одной из стран НАТО сведения об обороне и безопасности России, которые находились "под гостайной".

Редакция газеты "Коммерсантъ" опубликовала комментарий в поддержку своего бывшего сотрудника Ивана Сафронова. Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко отметил, что на должности в госкорпорации Сафронов не имел доступа к закрытой информации.

Ксению Собчак задержали на акции в поддержку советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого подозревают в госизмене. Всего в ходе пикетов были задержаны почти 20 журналистов.