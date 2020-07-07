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7 июля 2020, 15:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

газета "Коммерсантъ", фото: соцсети

Редакция газеты "Коммерсантъ" опубликовала комментарий в поддержку своего бывшего сотрудника Ивана Сафронова, ныне советника главы Роскосмоса, задержанного ФСБ по обвинению в госизмене.

Отмечается, что Иван проработал в “Коммерсанте” около десяти лет; он фактически пришел в издательский дом на место своего отца, военного обозревателя, погибшего в марте 2007 года. Коллеги пишут, что несмотря на увольнение к Сафронову продолжали относиться с безусловным уважением как к профессионалу. "Иван — настоящий патриот России, который писал про армию и космос, потому что искренне переживал за них. Подозрение в измене Родине в его случае выглядит абсурдным", - отмечается в заявлении.

"Мы настаиваем на максимальной публичности и гласности производства по этому делу, а также требуем немедленного допуска адвокатов", "Коммерсантъ" будет следить за развитием событий.

Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко прокомментировал задержание советника главы госкорпорации Ивана Сафронова. "На должности в госкорпорации Сафронов не имел доступа к закрытой информации", - уточнил представитель ведомства.