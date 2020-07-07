В «Роскосмосе» отреагировали на задержание Сафронова

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7 июля 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: наручники, pixabay.com

Руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко прокомментировал задержание советника главы госкорпорации Ивана Сафронова по подозрению в работе на спецслужбу НАТО и передаче ей секретных материалов о военно-техническом сотрудничестве и оборонной системе РФ.

«На должности в госкорпорации Сафронов не имел доступа к закрытой информации», - уточнил представитель ведомства.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что Сафронов ранее освещал работу правительства и работал в президентском пуле. Однако последние месяцы журналистикой не занимается, пояснил он.

Кроме того, в квартире главного редактора Интернет-журнала «Холод» Таисии Бекбулатовой проходят обыски. Известно, что они с советником раньше общались.