В «Роскосмосе» отреагировали на задержание Сафронова
7 июля 2020, 15:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко прокомментировал задержание советника главы госкорпорации Ивана Сафронова по подозрению в работе на спецслужбу НАТО и передаче ей секретных материалов о военно-техническом сотрудничестве и оборонной системе РФ.
«На должности в госкорпорации Сафронов не имел доступа к закрытой информации», - уточнил представитель ведомства.
Ранее Дмитрий Песков рассказал, что Сафронов ранее освещал работу правительства и работал в президентском пуле. Однако последние месяцы журналистикой не занимается, пояснил он.
Кроме того, в квартире главного редактора Интернет-журнала «Холод» Таисии Бекбулатовой проходят обыски. Известно, что они с советником раньше общались.
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