ФСБ заподозрила советника Рогозина в работе на НАТО
7 июля 2020, 11:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Федеральная служба безопасности РФ подозревает советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных материалов о военно-техническом сотрудничестве и оборонной системе России.
«В Москве задержан советник генерального директора государственной корпорации "Роскосмос" Сафронов Иван Иванович. Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ», - говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Сафронову грозит до 20 лет лишения свободы.
При этом в Роскосмосе отметили, что задержание Сафронова не связано с его работой в государственной корпорации.
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