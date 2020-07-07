ФСБ заподозрила советника Рогозина в работе на НАТО

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7 июля 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: ФСБ, AlphaSpecnaz/globallookpress.com

Федеральная служба безопасности РФ подозревает советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных материалов о военно-техническом сотрудничестве и оборонной системе России.

«В Москве задержан советник генерального директора государственной корпорации "Роскосмос" Сафронов Иван Иванович. Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ», - говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Сафронову грозит до 20 лет лишения свободы.

При этом в Роскосмосе отметили, что задержание Сафронова не связано с его работой в государственной корпорации.