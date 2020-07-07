В квартире главреда журнала "Холод" Таисии Бекбулатовой проходят обыски. Предполагают, что это связано с делом Сафронова
7 июля 2020, 14:46[ «Аргументы Недели» ]
В квартире главного редактора журнала "Холод" Таисии Бекбулатовой проходят обыски. Она сообщила, что в её дом зашли силовики и попросила о помощи адвоката Павла Чикова. После этого женщина перестала выходить на связь.
На место выехал адвокат компании "Агора" Николай Васильев, его не пускают в квартиру. По предварительным данным, это может быть связано с делом Сафронова — она была с ним знакома. И не просто знакома, а говорят, что была его бывшей дамой сердца.
Напомним, советника "Роскосмоса" и бывшего журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова подозревают в государственной измене. В ФСБ считают, что он собирал и передавал представителям спецслужб одной из стран НАТО сведения об обороне и безопасности России, которые находились "под гостайной", сообщает канал "Baza".
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