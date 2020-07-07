Видео, как у здания ФСБ на Лубянке задержали Ксению Собчак

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7 июля 2020, 21:21 [ «Аргументы Недели» ]

Ксения Собчак, кадр из видео

Российскую телеведущую Ксению Собчак задержали на акции в поддержку советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого подозревают в госизмене. Всего в ходе пикетов были задержаны почти 20 журналистов.

Собчак была в футболке "Свободу Ивану Сафронову". Она подтвердила информацию о задержании в своем Telegram-канале. Сотрудникам полиции Собчак заявила, что не устраивает публичные мероприятия, а просто следит за происходящим вместе со съемочной группой.

При задержании телеведущей упала журналистка "МБХ медиа" Анастасия Ольшанская и ударилась о гранитную клумбу.

По данным ФСБ, Иван Сафронов сотрудничал с одной из спецслужб НАТО. На допросе Сафронов заявил, что отрицает свою вину.

В издательском доме "Коммерсантъ" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными. Маргарита Симоньян прокомментировала дело советника гендиректора «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова. «Объясните, пожалуйста, обществу, что произошло», - заявила она.

Главного редактора журнала "Холод" Таисию Бекбулатову увезли в на допрос по делу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.