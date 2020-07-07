Симоньян отреагировала на дело Сафронова

Маргарита Симоньян прокомментировала дело советника гендиректора «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова. «Объясните, пожалуйста, обществу, что произошло», - заявила она.
Симоньян высказала мнение, что по статье «Государственная измена» можно обвинить множество российских журналистов, притом в полном соответствии с законом. Она напомнила про дело Ивана Голунова, которого «хотели посадить за преступление, которого он не совершал». «Я не хочу, чтобы моя Родина была такая, и в меру сил всегда с этим борюсь - иногда даже не бесплодно. Резюмируя. Объясните, пожалуйста, обществу, что произошло с Сафроновым», - сказала Симоньян.
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